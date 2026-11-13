Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, подозреваемый в причастности к преступной организации, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 65 миллионов гривен. Его освобождение сопровождалось аплодисментами людей в военной форме. Соответствующие кадры опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На видео видно, как Дука выходит из здания СИЗО, а собравшиеся встречают его аплодисментами.

Генерал СБУ Дука вышел из СИЗО под овации людей в военной форме. Видео © Telegram / Политика страны

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины подтвердил поступление всей суммы залога. По данным украинских СМИ, деньги перечисляли многочисленные участники сбора. Всего было совершено более 1600 платежей.

Дуку отправили под стражу 6 ноября в рамках расследования дела «Карфаген». По версии украинских антикоррупционных органов, участники предполагаемой преступной организации обеспечивали покровительство мошенническим кол-центрам и другим незаконным предприятиям за взятки правоохранителям.

Следствие подозревает генерала в содействии деятельности этой структуры. Сам Дука отвергает обвинения и заявляет, что его действия необходимо оценивать на основании доказательств, а не публикаций в СМИ.