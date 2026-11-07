Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, которого суд отправил под арест, неожиданно ответил на вопрос журналистки о последних словах перед отправкой в СИЗО. Он заявил, что не собирается умирать. Диалог произошёл возле автозака, когда силовика готовили к отправке в следственный изолятор. Видео опубликовало украинское издание «Главком».

Украинского генерала Дуку отправляют в СИЗО после суда. Видео © «Главком»

Журналистка поинтересовалась у Дуки, хочет ли он что-нибудь сказать напоследок. Генерал воспринял вопрос буквально и ответил из автомобиля, в котором его собирались доставить к месту содержания под стражей.

«Я не собираюсь умирать», — заявил Дука.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил Сергея Дуку под арест на два месяца по делу «Карфаген». Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры требовал установить залог в размере 100 миллионов гривен, однако суд снизил сумму до 65 миллионов. На заседании генерал заявил о готовности сотрудничать со следственными органами и заверил, что не планирует покидать страну. При этом он подчеркнул, что не располагает средствами для внесения залога, которого добивалось обвинение. Дука также связал своё задержание с конфликтом с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины.

Генерал-майор СБУ Сергей Дука стал фигурантом масштабного уголовного дела «Карфаген» о предполагаемом покровительстве организованной преступности со стороны украинских силовиков. По версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), участники группировки обеспечивали работу не менее 52 мошеннических кол-центров, а также прикрывали незаконный оборот наркотиков и изготовление поддельной валюты. Следствие подозревает Дуку в участии в преступной организации с использованием служебного положения. Незадолго до ареста его уволили из СБУ.