Украинские журналисты опубликовали фотографии и видео с места обыска у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуки. Кадры обнародовала «Украинская правда», а автор видеозаписи рассказал, что детективы НАБУ столкнулись с вооружённым сопротивлением и несколько часов не могли приступить к следственным действиям.

Кадры с места событий. Видео © «Украинская правда»

По словам журналиста, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины прибыли к дому генерала около 5:30 утра 4 ноября. У них было судебное разрешение на проведение обыска, однако попасть внутрь сразу не удалось.

Автор записи утверждает, что из здания вышли люди с автоматическими карабинами и начали угрожать детективам. По его словам, сотрудников НАБУ около трёх часов держали под прицелом, а сам обыск начался только в 8:30.

«Из дома вышли вооружённые автоматическими карабинами люди и угрожали им, держали их под прицелом первые три часа», — рассказал журналист.

На опубликованных кадрах также запечатлены автомобили и сотрудники силовых структур возле здания. Автор видео утверждает, что улица была заставлена машинами подразделений СБУ, а действия прибывших силовиков сравнил с работой частной охраны. Кроме того, он назвал обыскиваемого генерала человеком из окружения высокопоставленного сотрудника спецслужбы Александра Поклада.