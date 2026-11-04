Масштабные обыски у высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины могут быть связаны с расследованием дела Андрея Осипова по прозвищу Криминал, которого подозревают в вымогательстве миллиона долларов у гражданина России. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Журналист Михаил Ткач предположил, что детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) удалось разблокировать телефон задержанного. По его словам, вопрос о доступе к содержимому устройства оставался одной из главных интриг после ареста Осипова.

По версии следствия, в 2022 году Осипов предложил россиянину Александру Кузнецову за миллион долларов помочь избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Подозреваемый утверждал, что располагает связями с руководством украинской спецслужбы.

Как утверждает Центр противодействия коррупции, с Осиповым контактировал Александр Ковальчук, занимающий руководящую должность в департаменте защиты национальной государственности СБУ. В опубликованных материалах расследования упоминаются их разговоры о возвращении Кузнецову изъятых телефонов без полноценного допроса.