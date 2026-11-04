Служба безопасности Украины официально подтвердила проведение обысков у своих сотрудников. Следственные действия осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия проводятся в рамках ряда уголовных дел и соответствующих постановлений суда», — говорится в заявлении ведомства.

В СБУ подчеркнули, что оказывают содействие правоохранителям при проведении процессуальных мероприятий. Спецслужба также заявила о заинтересованности в объективном и беспристрастном расследовании.