Высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции и офиса генерального прокурора могли участвовать в коррупционной схеме по прикрытию мошеннических кол-центров. Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), раскрыв новые подробности операции «Карфаген».

По данным следствия, участники предполагаемой преступной организации наладили систему взяток правоохранителям. За вознаграждение силовики должны были обеспечивать беспрепятственную работу телефонных мошенников и других нелегальных предприятий.

Ранее в центре расследования находились преимущественно сотрудники офиса генпрокурора. Теперь антикоррупционные органы заявили о возможной причастности к схеме действующих руководящих сотрудников СБУ и Нацполиции, а также представителей криминальной среды.

Масштабы коррупционной схемы оказались значительными. По информации НАБУ, в рамках операции «Карфаген» задокументировано получение взяток на сумму свыше миллиарда гривен (около 1, 79 млрд рублей или 21, 966 млн долларов). Следователи установили, что участники схемы легализовали более 42 миллионов гривен через покупку недвижимости, драгоценностей, переоформление имущества и размещение средств на счетах родственников.

На фоне новых разоблачений украинские СМИ сообщили об обысках у высокопоставленных сотрудников СБУ. По информации «Украинской правды», следственные действия затронули начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуку.