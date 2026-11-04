Откаты до 15% и миллионы наличными: НАБУ раскрыло коррупционную схему в «Энергоатоме»
НАБУ раскрыло детали коррупционной схемы на $111 млн в энергетике Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Через коррупционную схему в энергетике Украины за шесть календарных лет прошли более 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро наличными. Такие суммы установили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), завершившие досудебное расследование по резонансному делу «Мидас».
По данным НАБУ, с 2020 по 2025 год предполагаемые участники преступной организации систематически получали откаты от подрядчиков государственной компании «Энергоатом» и предприятий, подчинённых Министерству энергетики. Размер незаконного вознаграждения составлял от 10 до 15% стоимости контрактов.
Для сбора и легализации денег, как утверждают следователи, действовал отдельный офис. Через него проходили крупные суммы наличных, а для последующего отмывания средств использовались криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. Кроме того, детективы обнаружили поступления из других источников, не связанных напрямую с энергетикой.
В рамках расследования антикоррупционные органы приняли меры по аресту активов предполагаемой преступной группы как на Украине, так и за рубежом. При этом часть материалов выделили в отдельные производства. Расследование других эпизодов взяточничества и отмывания денег продолжается.
Одним из наиболее известных фигурантов дела стал бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют близким соратником Владимира Зеленского. В числе подозреваемых также оказались бывший министр энергетики Герман Галущенко и экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Среди фигурантов также оказался бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которому в мае 2026 года предъявили подозрение в отмывании денег, связанных с делом «Мидас».
Коррупционную схему в энергетическом секторе НАБУ и САП раскрыли в ноябре 2025 года. Теперь основное досудебное расследование завершено, а материалы дела открыты для ознакомления сторонам производства.
Ранее стало известно, что высокопоставленный сотрудник СБУ пригрозил оружием детективам НАБУ во время обыска. По данным антикоррупционного бюро, силовик препятствовал проведению следственных действий, несмотря на решение суда. На место прибыли бойцы спецназа СБУ. Как сообщала «Украинская правда», речь шла о генерале Сергее Дуке, которого ранее связывали с обысками у сотрудников НАБУ в июле 2025 года.