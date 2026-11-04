Через коррупционную схему в энергетике Украины за шесть календарных лет прошли более 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро наличными. Такие суммы установили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), завершившие досудебное расследование по резонансному делу «Мидас».

По данным НАБУ, с 2020 по 2025 год предполагаемые участники преступной организации систематически получали откаты от подрядчиков государственной компании «Энергоатом» и предприятий, подчинённых Министерству энергетики. Размер незаконного вознаграждения составлял от 10 до 15% стоимости контрактов.

Для сбора и легализации денег, как утверждают следователи, действовал отдельный офис. Через него проходили крупные суммы наличных, а для последующего отмывания средств использовались криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд. Кроме того, детективы обнаружили поступления из других источников, не связанных напрямую с энергетикой.

В рамках расследования антикоррупционные органы приняли меры по аресту активов предполагаемой преступной группы как на Украине, так и за рубежом. При этом часть материалов выделили в отдельные производства. Расследование других эпизодов взяточничества и отмывания денег продолжается.

Одним из наиболее известных фигурантов дела стал бизнесмен Тимур Миндич, которого украинские СМИ называют близким соратником Владимира Зеленского. В числе подозреваемых также оказались бывший министр энергетики Герман Галущенко и экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Среди фигурантов также оказался бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которому в мае 2026 года предъявили подозрение в отмывании денег, связанных с делом «Мидас».

Коррупционную схему в энергетическом секторе НАБУ и САП раскрыли в ноябре 2025 года. Теперь основное досудебное расследование завершено, а материалы дела открыты для ознакомления сторонам производства.