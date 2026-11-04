Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) угрожает применить огнестрельное оружие и препятствует проведению обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). На место уже прибыли бойцы спецназа СБУ, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.

По данным НАБУ, следственные действия проводятся на основании решения судьи Высшего антикоррупционного суда Украины. Однако один из руководящих сотрудников СБУ отказывается допускать детективов к месту обыска.

«Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ», — подчеркнули в бюро. Там пообещали позднее раскрыть подробности произошедшего.

По информации источников «Украинской правды», речь идёт о генерале СБУ Сергее Дуке. Ранее Центр противодействия коррупции называл его первым заместителем начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. По данным организации, в июле 2025 года Дука участвовал в организации масштабных обысков у сотрудников НАБУ, после которых детективы Руслан Магамедрасулов и Виктор Гусаров оказались под стражей.