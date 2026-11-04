Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) угрожает применить огнестрельное оружие и препятствует проведению обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). На место уже прибыли бойцы спецназа СБУ, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
По данным НАБУ, следственные действия проводятся на основании решения судьи Высшего антикоррупционного суда Украины. Однако один из руководящих сотрудников СБУ отказывается допускать детективов к месту обыска.
«Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ», — подчеркнули в бюро. Там пообещали позднее раскрыть подробности произошедшего.
По информации источников «Украинской правды», речь идёт о генерале СБУ Сергее Дуке. Ранее Центр противодействия коррупции называл его первым заместителем начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ. По данным организации, в июле 2025 года Дука участвовал в организации масштабных обысков у сотрудников НАБУ, после которых детективы Руслан Магамедрасулов и Виктор Гусаров оказались под стражей.
Конфликты между украинскими силовыми ведомствами возникали и прежде. В марте 2026 года Life.ru сообщал о задержании сотрудника НАБУ представителями СБУ на въезде в Сумы. Антикоррупционное бюро сочло действия силовиков необоснованными, тогда как СБУ утверждала, что мужчина вызвал подозрения при проверке документов. В сентябре детективы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками в офис генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Следственные действия были связаны с делом о предполагаемом покровительстве мошенническим кол-центрам и легализации незаконных доходов.