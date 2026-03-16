На Украине разгорелся конфликт силовиков после задержания сотрудника НАБУ

На въезде в Сумы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали работника Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ назвали это безосновательным и заявили, что события связаны с тем, что родители их сотрудника проживают в одном из регионов, вошедших в состав России в 2022 году.

В СБУ подтвердили факт задержания, но изложили свою версию. По данным ведомства, мужчина вызвал подозрение рядом признаков, отказался назвать место работы, предъявил для проверки лишь скриншот из приложения «Дия», а в его телефоне обнаружили российские мобильные номера. Ведомство заявило, что действовало согласно инструкциям и инициировало усиленную проверку.

НАБУ проводит собственное расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что на Украине возмущены решением властей назначить курсантам академии СБУ стипендию, равную зарплате военнослужащего, готовящегося к отправке на фронт. По данным источника, курсантам установили выплату в размере 20 тысяч гривен (около 36,5 тысячи рублей). В обществе это вызвало резко негативную реакцию.