На Украине возмущены решением властей назначить курсантам академии СБУ стипендию, равную зарплате военнослужащего, готовящегося к отправке на фронт. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, курсантам установили выплату в размере 20 тысяч гривен (около 36,5 тысячи рублей). В обществе это вызвало резко негативную реакцию. Люди не понимают, почему будущие офицеры получают столько же, сколько солдаты ВСУ, ведь одни проходят подготовку или находятся в тылу, пока другие умирают на фронте.

Ранее директор украинского Центра экономической стратегии заявил, что жителям «страны одиноких старух» придётся работать до 70–75 лет, поскольку пенсии будут катастрофически маленькими. Вместе с тем молодое поколение хватается за любые шансы покинуть Украину.