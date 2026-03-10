Украинцев готовят к работе без пенсий до самой смерти в «стране одиноких старух»

Жителям Украины, которая в будущем станет «стране одиноких старух», придётся работать до могилы – до 70–75 лет. Причиной могут стать низкие пенсионные выплаты и дефицит рабочей силы. С таким неутешительным прогнозом выступил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, слова которого приводит издание «Обозреватель».

Он описал нынешнюю демографическую пирамиду страны как «шаурму на палке»: сверху массивная, а снизу, где должны быть дети и молодёжь, — обрезана. Высокая смертность среди мужчин, усиленная конфликтом, и бегство молодого поколения за рубеж ведут к феминизации старости.

«Многие люди будут вынуждены работать до глубокой старости, фактически умирая на рабочем месте, потому что пенсии не будет хватать. <...> Потому что заменить его некем. С годами это будет страна одиноких пожилых женщин», — констатирует эксперт.

Бизнес, по словам Вышлинского, будет умолять пожилых сотрудников не увольняться, так как заменить их некем. Дело в том, что в стране остаётся всё меньше детей и молодёжи. Именно за счёт этих поколений в будущем должен формироваться пенсионный фонд. В сложившейся ситуации государству, по его словам, необходимо расширять доступ к качественной медицинской помощи для людей с низкими доходами. Эксперт считает важным и участие бизнеса. В частности, он предложил включать психологическую и психиатрическую поддержку сотрудников в программы медицинского страхования.

Сейчас Украина переживает один из самых глубоких демографических кризисов в мире. Рождаемость упала до минимума за 300 лет, население сократилось до 28,7 млн человек. Директор Института демографии Элла Либанова назвала ситуацию катастрофой, напомнив, что проблемы существовали ещё до конфликта. Хотя снижение рождаемости наблюдается давно и соответствует общеевропейской тенденции, сейчас этот показатель практически рухнул, что привело к критическим последствиям.