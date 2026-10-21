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Опубликовано 21 октября, 10:51

НАБУ подтвердило обыски в Нацбанке Украины и у одного из сотрудников

Обложка © Wikipedia / Rasal Hague

Обложка © Wikipedia / Rasal Hague

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков в здании Нацбанка страны и по месту жительства одного из его сотрудников. Следственные действия проходят под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В ведомстве уточнили, что пока никого не задерживали и подозрений в совершении преступлений не предъявляли. Все обыски санкционированы и проводятся в соответствии с украинским законодательством.

При этом в НАБУ отказались раскрывать, в рамках какого уголовного дела проходят следственные действия. Другие подробности также не разглашаются, чтобы не нарушать тайну досудебного расследования.

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Ранее депутаты Верховной рады сообщили, что 21 октября детективы пришли с обысками к главе Нацбанка Андрею Пышному. Утверждалось, что следственные действия затронули его рабочий кабинет. Однако в официальном сообщении НАБУ фамилия руководителя регулятора не упоминается.

Ранее Life.ru рассказывал об обысках НАБУ и САП в офисе генерального прокурора Украины. Тогда следственные действия проводились в рамках расследования деятельности предполагаемой преступной организации, которую подозревали в покровительстве мошенническим кол-центрам и легализации имущества.

Больше новостей о расследованиях, обысках и громких уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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