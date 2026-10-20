На Украине могут возбудить дело против Арахамии

На Украине потребовали начать уголовное расследование в отношении главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии из-за возможной причастности к схеме подкупа депутатов Верховной рады. Центр противодействия коррупции (ЦПК) направил соответствующее заявление исполняющему обязанности генпрокурора Антону Ковальскому. По оценке организации, в действиях политика могут усматриваться признаки получения незаконного вознаграждения.

Поводом стали материалы Высшего антикоррупционного суда Украины. В судебных документах упоминается неназванный депутат из руководства правящей фракции, который, по версии следствия, возглавлял группу по распределению денег за нужные голосования. В конце 2025 года этому парламентарию якобы передали 85 тысяч долларов.

Антикоррупционные активисты предполагают, что речь может идти именно об Арахамии. Такой вывод они сделали на основании сообщений об обысках у его помощника и интересе следователей к биологическим образцам последнего.

Само расследование схемы началось раньше. В декабре 2025 года НАБУ сообщило о подозрениях пяти действующим депутатам, среди которых оказался заместитель Арахамии Юрий Кисель. По версии детективов, участники группы получали указания о голосованиях через специальный чат в WhatsApp, после чего отдельным парламентариям передавали деньги.

Теперь ЦПК настаивает, чтобы Ковальский зарегистрировал сведения о возможном преступлении в Едином реестре досудебных расследований и передал материалы детективам НАБУ. В организации считают, что процессуальное решение должно быть принято в течение 24 часов после получения заявления.