Антикоррупционеры пришли в Нацбанк: На Украине сообщили об обысках у главы НБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утром 21 октября проводят следственные действия по адресам, связанным с председателем Национального банка страны Андреем Пышным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По словам парламентария, представители антикоррупционных органов работают в служебном кабинете руководителя Нацбанка, а также по другим адресам, имеющим к нему отношение.

«НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и других адресах главы Национального банка Андрея Пышного», — написал Гончаренко* в своём Telegram-канале.

О происходящем также сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. При этом подробностей о характере следственных мероприятий парламентарии не раскрыли.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного производства проводятся действия и какой процессуальный статус имеет Пышный. Сообщений о предъявлении ему подозрения либо задержании не поступало.

Андрей Пышный возглавляет Национальный банк Украины с октября 2022 года. До назначения на этот пост он руководил государственным Ощадбанком.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.