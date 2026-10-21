Антикоррупционеры пришли в Нацбанк: На Украине сообщили об обысках у главы НБУ
Гончаренко*: НАБУ и САП проводят следственные действия у Андрея Пышного
Андрей Пышный. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утром 21 октября проводят следственные действия по адресам, связанным с председателем Национального банка страны Андреем Пышным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
По словам парламентария, представители антикоррупционных органов работают в служебном кабинете руководителя Нацбанка, а также по другим адресам, имеющим к нему отношение.
«НАБУ и САП прямо сейчас проводят следственные действия в кабинете и других адресах главы Национального банка Андрея Пышного», — написал Гончаренко* в своём Telegram-канале.
О происходящем также сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. При этом подробностей о характере следственных мероприятий парламентарии не раскрыли.
Пока неизвестно, в рамках какого уголовного производства проводятся действия и какой процессуальный статус имеет Пышный. Сообщений о предъявлении ему подозрения либо задержании не поступало.
Андрей Пышный возглавляет Национальный банк Украины с октября 2022 года. До назначения на этот пост он руководил государственным Ощадбанком.
Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный уже оказывался в центре нескольких скандалов. В августе 2026 года суд Киева обязал Государственное бюро расследований проверить возможную подделку его диплома. Поводом стали заявления экономиста Бориса Кушнирука о предполагаемых нарушениях при поступлении Пышного в Украинскую академию банковского дела. В том же месяце Bloomberg сообщил о недовольстве Владимира Зеленского руководителем Нацбанка из-за его тесных контактов с Международным валютным фондом и жёсткой денежно-кредитной политики. Ещё в июне в Верховной раде обсуждали возможное увольнение Пышного, однако подходящую кандидатуру на замену тогда не нашли. Тем временем НАБУ и САП продолжали расследования в отношении высокопоставленных украинских чиновников: в августе антикоррупционные органы провели спецоперацию с участием сотрудников офиса Зеленского, а в сентябре пришли с обысками в офис генерального прокурора. При этом пока неизвестно, связаны ли нынешние следственные действия по адресам Пышного с проверкой его образования или каким-либо другим делом.
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* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.