Суд обязал ГБР Украины проверить диплом главы Нацбанка Пышного

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований проверить возможную подделку документов об образовании главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

Решение было принято 5 августа по жалобе на бездействие ГБР. Ведомство должно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать следствие. Суд указал, что заявление содержит достаточно данных, которые могут свидетельствовать о преступлении.

По версии Кушнирука, Пышный не учился в Сумском филиале «Университета современных знаний». При этом на его имя якобы оформили протокол собеседования, учебную карточку и академическую справку.

Эти документы, как утверждает экономист, позволили Пышному поступить сразу на четвёртый курс Украинской академии банковского дела НБУ. В 2005 году он получил диплом по специальности «Банковское дело». Достоверность изложенной версии предстоит установить следствию.

Кушнирук напомнил, что за назначение Пышного главой регулятора проголосовали 290 депутатов Верховной рады. Согласно статье 18 закона о Нацбанке Украины, предоставление недостоверных сведений при назначении может стать основанием для увольнения.

Экономист призвал парламент создать временную следственную комиссию, запросить документы об образовании Пышного и рассмотреть вопрос о недоверии главе НБУ. Публичная позиция самого Пышного по существу обвинений в публикации не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что в Верховной раде обсуждали возможное увольнение Пышного. По словам депутата Николая Тищенко, чиновника спасло лишь то, что на Банковой тогда не смогли подобрать подходящего кандидата ему на замену.