Удары по портам добрались до банков: На Украине предупредили о проблемах у бизнеса

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о росте рисков для предприятий и банковской системы на фоне осложнения работы бизнеса из-за повреждения логистической инфраструктуры.

По его словам, атаки на энергетические, складские, портовые и другие объекты уже повлияли на деятельность компаний. Особенно сильно, как отметил глава НБУ, проблемы затронули предприятия, зависящие от морских перевозок.

Пышный рассказал, что из-за ограничений экспорта у бизнеса ухудшаются денежные потоки, накапливается готовая продукция, меняются цены и спрос, а также нарушаются производственные цепочки.

Глава Нацбанка предупредил, что компании могут столкнуться с трудностями при обслуживании кредитов и получении нового финансирования. Это, в свою очередь, способно создать дополнительную нагрузку на банки, которые кредитуют предприятия.

Он призвал финансовые организации при необходимости реструктурировать займы, следить за состоянием компаний и не допускать перебоев с финансированием аграрного сектора.

Какие именно банки могут оказаться под риском, в Нацбанке не уточнили. Пышный заявил, что регулятор готов поддерживать финансовые организации при возможных проблемах с ростом неплатежей по кредитам.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новые налоговые инициативы могут негативно отразиться на экономике Украины. По его словам, законопроект о льготном налогообложении доходов домохозяйств фактически может привести к дополнительной нагрузке на граждан.