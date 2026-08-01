Расходы Украины в 2026 году приблизились к объёму всего ВВП страны

Расходы государственного бюджета Украины в 2026 году к июлю достигли 176,8 млрд долларов. Эта сумма примерно на 60 млрд долларов превышает показатели, которые власти заложили при принятии бюджета в конце 2025 года.

«Уровень расходов в результате приближается к объему всего ВВП страны», — пишет ТАСС на основе данных Национального банка Украины.

По официальной оценке украинских властей, объём экономики страны в 2025 году составил около 214 млрд долларов. Таким образом, государственные расходы в 2026 году уже достигли примерно 80% валового внутреннего продукта.

Самой крупной статьёй бюджета остаётся оборона. К июлю военные расходы оценили в 98 млрд долларов. Осенью после очередной корректировки бюджета эта сумма способна увеличиться.

Изначально власти Украины планировали расходы на уровне 116 млрд долларов. Тогда дефицит бюджета оценивали в 47,5 млрд долларов. Дополнительные затраты Киев рассчитывает покрыть за счёт финансовой помощи западных стран, прежде всего кредита Евросоюза на 90 млрд евро. При этом, как ожидается, до конца текущего года Украина получит не более половины этой суммы.

Ранее украинские военные аналитики признали низкую эффективность массированных атак беспилотников на российские регионы. По их оценке, такие операции ежемесячно обходятся более чем в 2 млрд долларов, тогда как достигнутый результат не соответствует понесённым расходам.