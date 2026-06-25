Украину ждёт рекордная бюджетная дыра: дефицит превысит $45 млрд

В 2027 году дефицит государственного бюджета Украины может достичь исторического максимума. Согласно данным Минфина страны, разрыв между доходами и расходами оценивается в 2,04 трлн гривен, что эквивалентно примерно $45,5 млрд.

Ожидается, что показатель превысит уровень 2026 года. По действующему прогнозу, дефицит бюджета в следующем году составит около 1,9 трлн гривен, или $42,4 млрд.

Ключевым источником покрытия бюджетного разрыва останется международная финансовая поддержка. Власти рассчитывают привлечь в 2027 году около $47,6 млрд внешней помощи.

Ранее украинская валюта впервые пересекла рубеж в 45 гривен за доллар. Первым такую отметку преодолел Первый украинский международный банк (45,20 грн), за ним последовал Monobank (45,04 грн). Падение гривны продолжается уже несколько месяцев, несмотря на интервенции Нацбанка на сумму более 14,47 млрд долларов с начала года, которые показали ограниченную эффективность (на 1 января 2026 года курс составлял 42,35 грн).