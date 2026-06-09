Гривна установила новый антирекорд по отношению к доллару

Украинская валюта впервые пересекла рубеж в 45 гривен за доллар. Первым такую отметку преодолел Первый украинский международный банк (45,20 грн), за ним последовал Monobank (45,04 грн). Приватбанк пока держится чуть ниже (44,99 грн), а Ощадбанк продает доллар по 44,85 грн.

По информации УНИАН, вслед за банками курс выше 45 гривен установили и многие обменники. Официальный курс Нацбанка Украины на 9 июня также достиг исторического максимума – 44,51 грн.

Падение гривны продолжается уже несколько месяцев, несмотря на интервенции Нацбанка на сумму более 14,47 млрд долларов с начала года, которые показали ограниченную эффективность (на 1 января 2026 года курс составлял 42,35 грн).

Отметим, что Международный валютный фонд настаивает на контролируемой девальвации украинской гривны с прошлого года. По мнению экспертов МВФ, такое ослабление национальной валюты позволит увеличить доходы государственного бюджета в гривневом эквиваленте. Нацбанк Незалежной не спешит идти на такие меры, опасаясь резкого роста инфляции и негативных настроений в обществе.