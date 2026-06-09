Курс доллара опустился до 71 рубля

Текущие торги на валютной бирже показывают, что доллар торгуется чуть выше 72 рублей, в то время как официальный курс ЦБ остается более высоким, превышая 73 рубля. Важно понимать, что Forex часто предвосхищает укрепление рубля, опережая официальные и биржевые данные. На графиках уже зафиксировано преодоление рубежа в 71–72 рубля.

Ранее Life.ru писал, что рубль, по оценке аналитиков, может перейти к более заметным колебаниям после периода почти непрерывного укрепления, который продолжался со второй декады марта. Только в мае российская валюта выросла к юаню почти на 4,5%, а к доллару — на 4,9%. Однако в первые дни июня рубль начал снижаться: к юаню — до 10,76 рубля, к доллару — до 73,09 рубля. Подробнее о событиях, которые могут повлиять на курс на следующей неделе, — в материале Life.ru.