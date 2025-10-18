МВФ настаивает на девальвации гривны для укрепления бюджета Украины

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на девальвации гривны. Об этом 17 октября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По данным агентства, МВФ видит в контролируемом снижении курса гривны способ увеличить доходы государственного бюджета в национальной валюте.

Национальный банк Украины (НБУ) пока не выразил готовности к таким мерам. Регулятор опасается, что девальвация спровоцирует рост инфляции и вызовет негативную реакцию в обществе. МВФ считает, что девальвация гривны может стать эффективным инструментом для укрепления финансовой стабильности Украины. В частности, как передаёт Bloomberg, представители фонда подчёркивают, что это поможет улучшить финансовое положение страны за счёт увеличения поступлений в бюджет в местной валюте.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Украина может столкнуться с серьёзным дефицитом средств, предназначенных для выплаты заработной платы военнослужащим. В государственном бюджете прогнозируется нехватка от 150 до 300 миллиардов гривен. Несмотря на планируемое сохранение расходов на оборону на уровне текущего года, возникший дефицит требует безотлагательного решения. Правительство Украины ведёт активные переговоры с Европейским союзом для поиска источников дополнительного финансирования.