Украинские военные аналитики признали крайне низкую результативность массированных налётов беспилотников на российские регионы. По их подсчётам, ежемесячные расходы на эти операции превышают 2 миллиарда долларов, при этом реальный ущерб для противника оказывается несопоставимым с затратами.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также подтвердил эту тенденцию. По его словам, подобные акции технологически сложны, требуют колоссальных ресурсов и, как правило, провоцируют жёсткий ответ со стороны Москвы, перекрывающий любые достигнутые эффекты, передаёт Sputnik.

«Эти атаки дорогостоящи, технологически сложны и в конечном счёте вызывают ответные меры», — заявил он.

Из-за непомерной стоимости кампаний Киев вынужден метаться между целями, не позволяя себе концентрировать усилия на одном направлении. Россия, в свою очередь, успевает восстанавливать повреждённые объекты, сводя на нет эффект от налётов. При этом удары ВС РФ по украинским портам и производственным мощностям ещё больше удорожают производство дронов и сокращают их количество.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что за неделю с 25 по 31 июля российские войска поразили 31 морское судно, использовавшееся в интересах ВСУ, включая 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, килекторное судно и десантный катер, что привело к фактической морской блокаде черноморских портов. Ведомство отметило, что удары по портовой инфраструктуре были систематическими и нанесли серьёзный ущерб военной логистике Украины.