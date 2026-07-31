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31 июля, 10:12

«Украина перешла красную черту»: В России заявили о начале нового этапа СВО

Военный эксперт Кнутов заявил, что в мае начался новый этап СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

С мая 2026 года конфликт на Украине перешёл в новую фазу, которую можно охарактеризовать как «войну на истощение», заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что Киев усилил атаки на гражданскую, энергетическую и логистическую инфраструктуру в глубине российской территории, что может свидетельствовать об ухудшении экономической и военной ситуации на Украине.

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«Украина называет эту войной на истощение, но реально некоторые украинские политики называют это тотальной войной. Они перешли, что называется, очередную красную черту и начали работать по нашим объектам в тылу, в глубоком тылу», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Началом нового этапа СВО он назвал удар ВСУ по Старобельску. Специалист добавил, что теперь целями вражеских атак всё чаще становятся недостаточно защищённые объекты, включая нефтеперерабатывающие предприятия и логистические центры. Подобная тактика направлена на усиление давления через удары по инфраструктуре и мирному населению.

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Борис Эльфанд
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