Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО

Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Политик выступил на молодежном форуме «Гвардейск», где напутствовал активистов «Молодой гвардии», отправляющихся в зону специальной военной операции. Всего на передовую направились 17 добровольцев.

Обращаясь к участникам, Медведев выразил уверенность, что они внесут вклад в достижение победы. При этом он отметил, что решение отправиться в зону боевых действий связано с серьезными рисками и требует настоящей любви к Родине.

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — сказал он.

Медведев призвал активистом беречь себя, потому что победа нужна, но «не любой ценой».

Ранее Медведев заявлял, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Он обратился к представителям разных партий и призвал их объединиться вокруг общей для страны цели.