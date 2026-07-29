«Сильная, гордая, самодостаточная»: Медведев объяснил, почему Россию так боятся на Западе

Противники России во все времена пытались ослабить её государственность. Об этом Дмитрий Медведев заявил на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

По словам зампреда Совбеза РФ, подобное давление оказывалось независимо от того, как называлась страна: Российской империей, Советским Союзом или Российской Федерацией. Сейчас Москва ощущает политическое воздействие «со всех углов». Медведев напомнил, что Запад ввёл против РФ тысячи ограничительных мер.

«Наши противники всегда пытались расшатать наше государство — как бы оно, кстати, ни называлось — и Российскую империю, и Советский Союз, и нынешнюю Российскую Федерацию», — сказал политик.

Причиной такого отношения он назвал неприятие сильной и независимой державы, которой невозможно управлять извне.

«Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать», — подчеркнул Медведев.

В начале июля Медведев предложил обсудить создание международной площадки для государств, оказавшихся под санкционным давлением. Участники такого объединения могли бы совместно разрабатывать меры противодействия ограничениям и при необходимости вводить ответные меры.