На Украине от обещанной Западом «борьбы с коррупцией» в итоге осталась только сама коррупция, а западной помощи уже недостаточно, чтобы удовлетворять запросы Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Смотрите, что происходит там, в том самом государстве будущего, как нам рисовали его западные кураторы Украины с точки зрения, как они говорили, борьбы с коррупцией. На самом деле за эти годы борьба, это слово куда-то подевалось и осталась на Украине только коррупция», — сказала Захарова.

По её словам, помощь, которую западные страны передают Киеву, уже не способна покрывать его потребности. При этом часть поступающих средств, как заявила дипломат, периодически «испаряется» из-за коррупции.

Захарова также сослалась на сентябрьский опрос Киевского международного института социологии. Согласно опубликованным данным, 72% респондентов считают, что за время конфликта уровень коррупции на Украине вырос. Столько же — 72% — возлагают на Владимира Зеленского личную ответственность за коррупционные действия его окружения.

В том же исследовании 50% опрошенных назвали коррупцию во власти одной из главных проблем, которые беспокоят их сейчас. Ещё 30% указали на непрофессионализм и некомпетентность властей.

«72% граждан уверены, что за время конфликта уровень мздоимства и казнокрадства на Украине вырос, а Зеленский, как они тоже полагают, несёт личную ответственность за коррумпированность своего окружения», — заключила Захарова.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы раскрыл правду о ситуации в городе из-за коррупции. По его словам, деньги, которые должны были направляться на укрепление ПВО, разворовали. Из-за этого столица осталась практически без необходимой защиты.