Киев оказался уязвим перед российскими ударами из-за проблем с системой ПВО, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. В эфире своего YouTube-канала он связал ситуацию с коррупцией и нехваткой средств.

По словам Соскина, деньги, которые должны были направляться на укрепление противовоздушной обороны, были, как он утверждает, разворованы. Он заявил, что из-за этого столица осталась практически без необходимой защиты.

«Все, уже Киев обречён. У него полностью его защита разрушена, которую должны были построить за эти годы. Да, всю разворовали. Что уж тут поделаешь? Денег на ПВО нет, всё украли», — сказал Соскин.

Политолог также связал проблемы столицы с действиями украинских властей. По его мнению, ситуация в Киеве складывается крайне тяжело из-за решений руководства страны.

«Киевляне, уезжайте, спасайте себя. Покиньте город, он обречён», — призвал Соскин.

Заявления прозвучали после очередных сообщений об ударах по Киеву и на фоне обсуждения состояния украинской системы ПВО.

Военный аналитик Виктория Чекалина ранее заявила, что осенью и зимой в одном массированном налёте на Украину Россия может задействовать около 1,5 тысячи беспилотников. По информации украинской стороны, в сентябре РФ могла выпустить около 1,2 тысячи реактивных дронов «Герань-4» и примерно 800 аппаратов «Герань-5». Согласно прогнозам Чекалиной, зимой основными целями российских ударов станут объекты электроэнергетики и системы отопления.