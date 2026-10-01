Украина уже не сможет продолжать конфликт с Россией без финансовой поддержки Запада. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится в Киеве. Он также обратил внимание на состояние украинской энергетики и кризис производства.

По словам журналиста, Украина сейчас испытывает серьёзные экономические трудности и едва ли способна самостоятельно зарабатывать достаточно средств для продолжения конфликта.

«Без этой [западной] помощи, на мой взгляд, Украина уже не сможет вести эту войну против России. <...> Это делается для того, чтобы поставить украинцев на колени — так сейчас и происходит», — заключил Ваннер.

Журналист также указал на проблемы украинской энергетической системы. По его словам, ситуация с энергетикой остаётся тяжёлой, а производственные возможности страны крайне ограничены.

Как писал Life.ru, по данным Минфина Украины, к концу августа государственный и гарантированный государством долг страны достиг $215,55 млрд. При этом прогноз на конец года предполагает дальнейший рост показателя до $240 млрд. В таком случае на каждого жителя Украины в среднем будет приходиться около $8,5 тыс. долга.