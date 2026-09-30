Украина не сможет добиться победы в конфликте с Россией и должна искать выход через переговоры. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Европейцы должны понять, Белый дом должен понять, Зеленский должен понять, что они не смогут победить в конфликте с Россией. <…> Всё, что могут сделать украинцы, — это или погибнуть, или путём переговоров спасти то, что осталось от их страны», — сказал Дэвис.

По его мнению, положение Киева продолжает ухудшаться из-за потерь личного состава и ударов по объектам, которые обеспечивают ведение боевых действий. Дэвис утверждает, что ВСУ становится всё сложнее восполнять потери, поскольку «русские методично уничтожают всё, что позволяет ВСУ вести и поддерживать боевые действия». Он заметил, что ситуация для Украины продолжает ухудшаться.

Дэвис и ранее высказывался за переговорное урегулирование. Life.ru писал, что в июне он заявил о невозможности Киева навязать России выгодные для себя условия мира. Тогда отставной офицер также говорил, что реальное соотношение сил, по его мнению, ограничивает переговорные возможности украинской стороны.