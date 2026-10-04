Командование 116-й мехбригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) проверяют на коррупцию после переброски в Сумскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

По данным источника, подразделение направили туда из Харьковской области. Бригаду планируют разместить в тылу, где она должна восполнять понесённые потери. На фоне переброски в отношении командования части начались следственные действия по фактам коррупции.

Тем временем власти Украины решили направить на образование в 2027 году 328,5 млрд гривен (7,2 миллиарда долларов), или около 4,5% всех расходов бюджета. На оборону и безопасность предусмотрено почти в 15 раз больше. Общий объём расходов бюджета на следующий год должен составить 7,272 трлн гривен. На сектор обороны и безопасности власти намерены направить 4,885 трлн гривен, что составляет около 67,2% всех запланированных расходов.