Зеленского взбесила близость главы Нацбанка Украины Пышного к МВФ

Владимир Зеленский недоволен главой Национального банка Андреем Пышным и считает его слишком близким к Международному валютному фонду. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, раздражение Зеленского усилилось на фоне требований МВФ выполнить ряд непопулярных условий ради дальнейшего финансирования. В феврале фонд утвердил для Украины новую четырёхлетнюю программу на $8,1 млрд, которая предусматривает в том числе налоговые изменения и другие реформы.

Источники Bloomberg утверждают, что украинский лидер возлагает часть ответственности за уступки фонду на высокопоставленных чиновников. Среди претензий к Пышному называются его тесные контакты с МВФ, заметная публичная активность, жёсткая денежно-кредитная политика и, по мнению критиков, недостаточная поддержка экономики.

При этом увольнять главу Нацбанка Зеленский пока не собирается, утверждает агентство. Одной из причин называется отсутствие очевидного кандидата на замену.

Тем не менее в качестве возможных претендентов источники упоминают главу налогового Комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, которого, как утверждается, поддерживает Давид Арахамия, а также первого заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука. Кроме того, упоминаются экс-посол в США Оксана Маркарова и бывший первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Ранее Life.ru сообщал, что в Верховной раде обсуждали возможное увольнение Пышного. По словам депутата Николая Тищенко, у Владимира Зеленского пока нет подходящей кандидатуры на замену. Упоминаемые в СМИ кандидатуры, по его мнению, не подходят из-за конфликта интересов.