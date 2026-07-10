Глава Нацбанка Украины Пышный хочет вписать себя в историю с помощью новой банкноты

На Украине обратили внимание на новую серию презентационных банкнот номиналом 2000 гривен. На купюрах обнаружили обозначение «ПА», которое финансисты связали с именем главы Национального банка Андрея Пышного, пишет издание «Страна».

Крупнейшая на Украина банкнота в 2000 гривен. Фото © НБК

По мнению представителей банковской сферы, появление таких инициалов может быть попыткой руководителя регулятора оставить свой след в истории украинской валюты. Это произошло на фоне неудачной инициативы по переименованию копеек в «шаги» — соответствующий законопроект пока остаётся без окончательного решения в Верховной Раде.

Во время презентации новой банкноты в НБУ также сообщили о значительном росте объёма наличных денег в обращении. С 2019 года показатель увеличился более чем в два раза — примерно с 390 млрд до 970 млрд гривен.

В регуляторе объяснили такую динамику военными условиями и изменениями в работе финансовой системы. В частности, речь шла о перебоях с безналичными расчётами в начале 2022 года, а также о проблемах с банкоматами и терминалами во время отключений электроэнергии.

Кроме того, в Нацбанке отметили рост доли купюр номиналом 1000 гривен. Сейчас на них приходится около 55% всей наличности в стране. Более мелкие банкноты используются реже из-за снижения покупательной способности.

Ранее Life.ru писал, что гривна установила новый антирекорд по отношению к доллару. Украинская валюта впервые пересекла рубеж в 45 гривен за доллар.