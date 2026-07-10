На крупнейшей украинской купюре в 2000 гривен изобразят советских диссидентов

Национальный банк Украины объявил о выпуске новой банкноты номиналом 2000 гривен. На ней будут изображены диссиденты, которые протестовали против советской власти — Василий Стус, Вячеслав Черновол и Иван Дзюба.

Банкнота поступит в обращение 4 сентября и станет самой крупной в современной истории гривны. Сейчас наибольший номинал у купюры в 1 тыс. гривен. Она была запущена в оборот ещё в 2019 году.

Как уверяют в НБУ, дизайн дензнака предполагает серьёзную защиту от подделок. Производитель оснастил его двадцатью современными элементами, призванными обезопасить расчёты.

Глава Нацбанка Андрей Пышный отдельно остановился на экономических причинах такого шага. По его словам, за прошедшие семь лет потребительские цены увеличились вдвое.

Изменился и курс национальной валюты. Пышный привел конкретный пример: сейчас 100 долларов стоят дороже 4100 гривен, и эта сумма превышает свежий номинал.

Решение о печати новых денег чиновник объяснил заботой об оптимизации наличного обращения и логистики. Ожидается, что это снизит издержки на транспортировку, инкассацию и хранение банкнот.

Ранее украинская валюта впервые преодолела отметку 45 гривен за доллар, достигнув исторического максимума в 45,20 грн в банках и 44,51 грн официально, несмотря на интервенции НБУ на 14,47 млрд долларов с начала года. Падение продолжается с января, когда курс составлял 42,35 грн.