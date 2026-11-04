Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственные действия проходят 4 ноября на фоне попытки провести обыск у другого высокопоставленного сотрудника СБУ — генерала Сергея Дуки, занимающего должность первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности.

Ранее в НАБУ заявили, что один из руководящих сотрудников СБУ препятствует проведению обыска и угрожает детективам применением огнестрельного оружия. По информации источников украинских СМИ, речь идёт именно о Дуке.

В антикоррупционном ведомстве подчеркнули, что следственные действия проводятся на основании постановления судьи Высшего антикоррупционного суда Украины. При этом на место обыска прибыли сотрудники спецназа СБУ.

«Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ», — заявили в бюро.

Ранее Life.ru сообщал, что генерал СБУ угрожал оружием детективам НАБУ во время обыска. По данным антикоррупционного бюро, высокопоставленный сотрудник спецслужбы не допускал следователей к месту проведения процессуальных действий. Украинские СМИ со ссылкой на источники установили, что речь может идти о Сергее Дуке, которого ранее связывали с масштабными обысками у сотрудников НАБУ в 2025 году.