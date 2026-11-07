Бывшего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины Сергея Дуку отправили под стражу на 60 суток по делу «Карфаген», связанному с предполагаемым покровительством незаконному бизнесу со стороны силовиков. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) установил возможность освобождения под залог в размере 65 миллионов гривен. Об этом сообщает «Страна.ua».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) настаивал на более жёстких условиях. Он просил арестовать Дуку с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен, однако суд определил меньшую сумму.

Сам подозреваемый заверил, что готов сотрудничать со следствием и не собирается покидать Украину. При этом он подчеркнул, что не располагает деньгами для внесения залога в запрошенном прокуратурой размере. Дука также назвал своё уголовное преследование местью со стороны руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее Life.ru писал, что глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников ведомства после их появления в материалах антикоррупционного расследования «Карфаген». Он заявил, что обсуждал ход расследования с руководством Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, спецслужба содействует следственным действиям и поддерживает контакты с зарубежными партнёрами, поскольку отдельные эпизоды дела могут затрагивать другие государства.

Дело «Карфаген» — масштабное антикоррупционное расследование на Украине, которое ведут Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В сентябре 2026 года следователи раскрыли предполагаемую преступную организацию, связанную с высокопоставленными сотрудниками Офиса генпрокурора, которые, по версии следствия, получали взятки за покровительство мошенническим кол-центрам и отмывали незаконные доходы. Общая сумма задокументированных взяток по этому эпизоду превысила 1 млрд гривен. В ноябре в рамках операции выявили ещё одну предполагаемую преступную группировку численностью не менее 12 человек, в которую, по данным НАБУ, входили сотрудники СБУ, прокуратуры, Национальной полиции и представители криминального мира. Следствие связывает её деятельность с защитой мошеннических кол-центров, наркоторговлей, производством контрафактных сигарет и фальшивых денег, похищениями людей и нападениями. 5 ноября подозрения предъявили пятерым фигурантам нового эпизода, включая высокопоставленных сотрудников силовых ведомств.