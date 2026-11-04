Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад уволил двух высокопоставленных сотрудников ведомства после их появления в материалах антикоррупционного расследования «Карфаген». Дело касается масштабной схемы покровительства мошенническим кол-центрам, к которой причастны представители сразу нескольких силовых структур. О кадровых решениях сообщила пресс-служба СБУ.

Поклад заявил, что обсуждал ход расследования с руководством Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, спецслужба содействует следственным действиям и поддерживает контакты с зарубежными партнёрами, поскольку отдельные эпизоды дела могут затрагивать другие государства.

«Есть чёткое и конструктивное сотрудничество», — подчеркнул руководитель СБУ.

Масштабная операция «Карфаген» получила продолжение 4 ноября, когда НАБУ и САП объявили о разоблачении ещё одной преступной организации. По версии детективов, её участники систематически подкупали высокопоставленных силовиков, обеспечивая беспрепятственную работу телефонных мошенников и других незаконных предприятий.

Следствие установило, что под покровительством группировки действовали не менее 52 кол-центров в Киеве, Днепре, Львове и Ивано-Франковске. В этих офисах работали около 2700 человек, обманывавших жителей Украины и других стран.

За защиту одного такого центра его организаторы ежемесячно перечисляли около семи тысяч долларов. Деньги передавали через криптовалютные кошельки. В обмен правоохранители должны были предупреждать о проверках и препятствовать вмешательству других подразделений.

Под прикрытием силовиков участники группировки также занимались торговлей наркотиками, изготовлением контрафактных сигарет и фальшивых иностранных банкнот. Кроме того, НАБУ связывает фигурантов с нападениями, похищениями людей и причинением телесных повреждений. Всего в состав организации входили не менее 12 человек.

Среди них следователи выделяют генерал-майора СБУ с позывным Аким, который, по версии обвинения, защищал группировку от внимания сотрудников собственной спецслужбы. Организатором схемы называют ранее неоднократно судимого мужчину по прозвищу «Криминал».

Новые разоблачения сопровождались обысками у руководителей украинских силовых ведомств. Ранее Life.ru сообщал, что детективы НАБУ пришли к высокопоставленным сотрудникам СБУ, включая начальника Главного управления внутренней безопасности Антона Кравчука и генерала Сергея Дуку. Всего следственные действия проводились примерно по 70 адресам.

Во время одного из обысков возник конфликт между сотрудниками двух ведомств. Как писал Life.ru, вооружённые люди несколько часов препятствовали детективам НАБУ попасть в дом генерала Дуки, несмотря на наличие судебного разрешения. Прибывших следователей держали под прицелом, а приступить к работе они смогли лишь спустя три часа.

Сама операция «Карфаген» началась ещё в сентябре 2026 года. Тогда антикоррупционные органы заинтересовались деятельностью сотрудников офиса генерального прокурора Украины. Life.ru рассказывал о задержании начальника кибердепартамента ведомства Сергея Крапивы, которого заподозрили в организации покровительства мошенническим кол-центрам.

Следователи утверждали, что участники схемы не только получали деньги за невмешательство в работу незаконного бизнеса, но и легализовывали доходы через приобретение недвижимости, драгоценностей и оформление имущества на родственников.

Дальнейшее расследование затронуло руководство Генпрокуратуры. В сентябре Life.ru сообщал об отставке генерального прокурора Украины Руслана Кравченко на фоне обысков и задержаний сотрудников его ведомства. Сам Кравченко называл своё решение политическим и отрицал причастность к коррупционной схеме.