Около 70 обысков проходят по всей Украине в рамках антикоррупционной операции «Карфаген», связанной с покровительством мошенническим кол-центрам. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Среди тех, кого затронули следственные действия, оказались высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По данным журналистов, обыски прошли у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука, генерала Сергея Дуки и первого заместителя начальника одного из управлений департамента защиты национальной государственности Александра Ковальчука.

Издание утверждает, что Кравчук и Дука ранее курировали силовую часть операций против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и журналистов-расследователей в июле 2025 года. Кроме того, нынешние обыски, по сведениям источников, пересекаются с делом Андрея Осипова, которого подозревают в вымогательстве миллиона долларов у гражданина России за помощь в решении вопроса об уголовном преследовании и экстрадиции.

В самом НАБУ сообщили, что в рамках операции «Карфаген» совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) выявили ещё одну предполагаемую преступную организацию. По версии следствия, её участники систематически передавали взятки руководящим сотрудникам правоохранительных органов, чтобы мошеннические кол-центры и другие незаконные предприятия могли беспрепятственно работать.

Антикоррупционное бюро заявило о возможной причастности к схеме действующих высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и офиса генпрокурора Украины, а также представителей криминальной среды. При этом фамилии подозреваемых в новом эпизоде официально не раскрываются, а число обысков ведомство пока не подтвердило.

Операция «Карфаген» началась в сентябре 2026 года. Тогда следователи сообщили о раскрытии преступной организации, которую, по их версии, возглавлял сотрудник офиса генпрокурора Сергей Крапива. На фоне расследования бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко покинул Украину, а затем ушёл в отставку. При этом о подозрении ему не сообщалось.