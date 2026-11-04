Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование масштабного коррупционного дела «Мидас», затронувшего окружение Владимира Зеленского. По данным следствия, участники преступной схемы получали откаты от подрядчиков государственных энергетических компаний, сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Операция «Мидас»: расследование завершено», — говорится в сообщении ведомства. Согласно последним данным, с 2020 по 2025 год участники предполагаемой преступной организации собрали более 111 миллионов долларов и 12 миллионов евро наличными. Деньги поступали в специальный офис, через который их впоследствии легализовывали.

Следователи установили, что представители группировки требовали от контрагентов «Энергоатома» и других предприятий, подчинённых украинскому Минэнерго, от 10 до 15% стоимости контрактов. Для отмывания средств использовались криптовалюта, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

НАБУ и САП также добились ареста активов предполагаемой преступной организации на Украине и за рубежом. При этом из основного дела выделили несколько отдельных производств, расследование по которым продолжается. Они касаются других эпизодов коррупции в энергетике и легализации денег в интересах третьих лиц.

Масштабную операцию «Мидас» украинские антикоррупционные органы начали в ноябре 2025 года. Тогда Life.ru рассказывал о публикации записей переговоров бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Зеленскому. Предприниматель, известный в материалах дела под псевдонимом «Карлсон», по версии следствия, координировал финансовые потоки преступной организации. В феврале 2026 года круг подозреваемых расширился за счёт бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, которому вменили участие в преступной организации и отмывание денег.