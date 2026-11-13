За генерал-майора СБУ Сергея Дуку, арестованного по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам, внесли всю сумму залога — 65 миллионов гривен (около 117,3 миллиона рублей). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда страны.

«По состоянию на утро пятницы за подозреваемого внесена вся сумма назначенного залога», — сообщили в суде.

Дуку отправили под стражу 6 ноября с возможностью освобождения под залог. Первоначально прокуратура требовала установить его размер на уровне 100 миллионов гривен, однако суд снизил сумму до 65 миллионов.

Дука проходит по делу «Карфаген» о предполагаемой преступной организации, участники которой, по версии украинских антикоррупционных органов, обеспечивали защиту мошенническим кол-центрам и другим незаконным предприятиям за взятки.

Следователи полагают, что генерал, занимавший руководящую должность в СБУ, помогал предполагаемому организатору группировки решать вопросы в спецслужбе и Офисе генпрокурора Украины. В материалах расследования также фигурирует наркокартель «Химпром».