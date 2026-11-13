За генерала СБУ Дуку внесли залог в 65 млн гривен по делу о коррупции
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За генерал-майора СБУ Сергея Дуку, арестованного по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам, внесли всю сумму залога — 65 миллионов гривен (около 117,3 миллиона рублей). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда страны.
«По состоянию на утро пятницы за подозреваемого внесена вся сумма назначенного залога», — сообщили в суде.
Дуку отправили под стражу 6 ноября с возможностью освобождения под залог. Первоначально прокуратура требовала установить его размер на уровне 100 миллионов гривен, однако суд снизил сумму до 65 миллионов.
Дука проходит по делу «Карфаген» о предполагаемой преступной организации, участники которой, по версии украинских антикоррупционных органов, обеспечивали защиту мошенническим кол-центрам и другим незаконным предприятиям за взятки.
Следователи полагают, что генерал, занимавший руководящую должность в СБУ, помогал предполагаемому организатору группировки решать вопросы в спецслужбе и Офисе генпрокурора Украины. В материалах расследования также фигурирует наркокартель «Химпром».
Ранее Life.ru сообщал, что за арестованного генерала СБУ Сергея Дуку 1113 человек внесли 44 миллиона гривен залога. Сотрудников украинской спецслужбы, по данным местных СМИ, призывали финансово помочь коллеге. Тогда для внесения полной суммы не хватало ещё 21 миллиона гривен.