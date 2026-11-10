За арестованного генерал-майора СБУ Сергея Дуку, проходящего по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам, внесли уже 44 миллиона гривен залога. Деньги поступили от 1113 человек, сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Николай Карась.

По его словам, средства перечисляли небольшими платежами. Размер отдельных взносов варьировался от 100–150 гривен до 10–20 тысяч. Общую сумму поступлений также подтвердили в Высшем антикоррупционном суде Украины.

Для освобождения Дуки из-под стражи необходимо собрать 65 миллионов гривен. Таким образом, на данный момент внесено около двух третей установленной суммы, а недостающая часть составляет 21 миллион.

Ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудников СБУ призывали финансово помочь генералу. По информации «Украинской правды», в региональных подразделениях спецслужбы от работников якобы требовали перечислить определённые суммы на залог. При этом личности всех 1113 плательщиков независимо не установлены.

Дука проходит подозреваемым по делу «Карфаген». По версии НАБУ и САП, участники предполагаемой преступной организации передавали взятки высокопоставленным силовикам за возможность беспрепятственно вести незаконный бизнес, включая деятельность мошеннических кол-центров.

6 ноября суд отправил генерала под стражу на 60 суток. Обвинение настаивало на залоге в 100 миллионов гривен, однако суд снизил сумму до 65 миллионов.