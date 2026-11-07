Сотрудников Службы безопасности Украины призывают срочно собрать 65 миллионов гривен для внесения залога за генерала Сергея Дуку, подозреваемого в причастности к преступной организации. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе.

По информации издания, среди сотрудников СБУ распространяют сообщения с просьбой финансово помочь коллеге. Деньги предлагают перечислить как можно быстрее, желательно в течение выходных.

В рассылке говорится, что «генерал попал в неприятности», поэтому сослуживцев просят по возможности поучаствовать в сборе средств. В сообщении также указаны банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда Украины и номер судебного дела.

Дука проходит подозреваемым по делу «Карфаген». По версии следствия, участники предполагаемой преступной организации систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за покровительство мошенническим кол-центрам и другим незаконным видам бизнеса.

О подозрении пяти фигурантам дела Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили 4 ноября.