Депутат Верховной рады Ярослав Железняк раскритиковал Владимира Зеленского за недостаточную реакцию на коррупционный скандал вокруг украинских силовиков. Поводом стало расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), выявившее предполагаемые связи сотрудников правоохранительных органов с мошенническими колл-центрами и наркоторговлей.

Парламентарий считает, что предложение Зеленского вернуть обязательное декларирование доходов сотрудников СБУ не решает проблему. По его оценке, украинским властям необходимо принимать более серьёзные меры против коррупции в силовых структурах.

Речь идёт о расследовании НАБУ под кодовым названием «Карфаген». 4 ноября антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении предполагаемой преступной организации, в которую, по версии следствия, входили не менее 12 человек.

Как установили детективы, участники группировки предположительно передавали взятки высокопоставленным правоохранителям за покровительство незаконному бизнесу. Речь идёт о мошеннических колл-центрах, торговле наркотиками и производстве поддельной валюты. В материалах дела фигурируют сотрудники СБУ, Национальной полиции и офиса генерального прокурора Украины.

На фоне скандала Зеленский заявил о необходимости вернуть декларирование для всех сотрудников СБУ. Он также назвал выявленные нарушения недопустимыми, сообщил об увольнениях в спецслужбе и анонсировал дальнейшие кадровые решения.

Однако Железняк усомнился в способности действующей системы самостоятельно справиться с коррупцией. Депутат ранее указывал на необходимость независимого контроля за руководством правоохранительных органов и более жёстких правил кадровых назначений.

По делу «Карфаген» пяти фигурантам уже сообщили о подозрении. Расследование продолжается, а виновность предполагаемых участников преступной организации должна быть установлена судом.