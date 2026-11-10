Заказное убийство офицера ВМС Украины Александра Тихого в Одессе выполнили по указанию СБУ. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) преступление связали с сотрудниками СБУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Утром 30 сентября 2026 года на Люстдорфской дороге в Одессе был застрелен 50-летний капитан первого ранга ВМСУ. Погибшим оказался Александр Тихий, начальник управления логистики ВМС ВСУ», — приводит комментарий источника РИА «Новости».

Первоначально убийство связывали с конфликтом между водителями. Однако позднее выснилось, что нападение преступник подготовил заранее.

«Смерть высокопоставленного украинского военного изначально была представлена как результат дорожного конфликта, однако позже появились сведения, свидетельствующие о заказном характере убийства», — добавили российские силовики.

По их версии, нападавший специально устроил столкновение автомобилей, после чего дважды выстрелил в офицера. По сведениям НАБУ, подозреваемый выполнял указания куратора из СБУ.

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В НАБУ заявили, что убийство организовали, чтобы не допустить публикации материалов о крупных коррупционных схемах в СБУ, в том числе среди людей из окружения генерала Сергея Дуки. По словам источника, эту версию подтверждают недавние публикации НАБУ о многочисленных коррупционных преступлениях.

Украинская полиция подтвердила гибель 50-летнего военнослужащего 30 сентября в Одессе. Следователи установили, что подозреваемый намеренно спровоцировал ДТП, а затем открыл огонь, указано в заявлении полиции Украины.

Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал о новых деталях расследования «Карфаген». По его словам, бюро пока представило общественности лишь небольшую часть материалов дела о предполагаемых связях украинских силовиков с криминальным бизнесом. Абакумов подчеркнул, что наиболее серьёзные подробности расследования ещё не получили огласки.