Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало лишь небольшую часть материалов масштабного расследования «Карфаген», связанного с предполагаемым покровительством криминальному бизнесу со стороны силовиков. Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в своей авторской публикации для «Украинской правды».

«То, что вы увидели, — лишь верхушка айсберга. Мы показали только то, что могли показать, не навредив интересам следствия. Значительная часть материалов пока не может быть обнародована», — подчеркнул Абакумов.

По его словам, самое мрачное в этой истории ещё остаётся неизвестным общественности. Детектив утверждает, что расследование выявило признаки системы, в которой представители организованной преступности могли покупать защиту у сотрудников правоохранительных органов, а те — использовать служебные полномочия в интересах криминала.

На втором этапе операции «Карфаген» следователи сообщили о подозрениях пяти предполагаемым участникам преступной организации. Всего, по данным НАБУ, в её деятельности могли участвовать не менее 12 человек.

Следствие изучает предполагаемую систему прикрытия десятков мошеннических кол-центров, а также взаимодействие криминальных структур с правоохранителями. По словам Абакумова, в собранных материалах фигурируют даже обсуждения нападений на людей, пытавшихся противодействовать незаконному бизнесу. Руководитель детективов подчеркнул, что расследование продолжается, а борьба с коррупцией необходима для защиты государственных институтов от проникновения организованной преступности.