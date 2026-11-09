Автор Gazeta.ua Сергей Марченко назвал мафией украинскую систему, в которой преступные группы получают защиту силовиков и политиков. В колонке от 6 ноября он сослался на расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и опубликованные записи разговоров.

Марченко написал, что сначала считал преувеличением оценку журналиста Виталия Портникова, который называл связи криминала с украинской властью мафией. После публикации материалов расследований автор, по его словам, изменил мнение. Он считает, что мошеннические колл-центры и другие нелегальные предприятия работают под прикрытием правоохранителей, а тех защищают политики.

Колумнист также обвинил ближайшее окружение Владимира Зеленского и руководителей ведомств в связях с преступными структурами. По его мнению, киевский режим погряз в наркоторговле и расправах над оппонентами.