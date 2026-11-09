Украинскую власть сравнили с мафией после очередного дела о коррупции в НАБУ
Колумнист Gazeta.ua Марченко заявил, что Украина стала мафиозным государством
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Автор Gazeta.ua Сергей Марченко назвал мафией украинскую систему, в которой преступные группы получают защиту силовиков и политиков. В колонке от 6 ноября он сослался на расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и опубликованные записи разговоров.
Марченко написал, что сначала считал преувеличением оценку журналиста Виталия Портникова, который называл связи криминала с украинской властью мафией. После публикации материалов расследований автор, по его словам, изменил мнение. Он считает, что мошеннические колл-центры и другие нелегальные предприятия работают под прикрытием правоохранителей, а тех защищают политики.
Колумнист также обвинил ближайшее окружение Владимира Зеленского и руководителей ведомств в связях с преступными структурами. По его мнению, киевский режим погряз в наркоторговле и расправах над оппонентами.
Напомним, по версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в рамках дела «Карфаген» правоохранители получали взятки за прикрытие мошеннических кол-центров и другого нелегального бизнеса. 5 ноября ведомства сообщили о подозрении пяти фигурантам, среди которых сотрудники СБУ и Нацполиции.