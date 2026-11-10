Офис генерального прокурора Украины начал служебное расследование возможных злоупотреблений сотрудников ведомства после публикации новых материалов масштабной антикоррупционной операции «Карфаген». Об этом сообщила пресс-служба украинской Генпрокуратуры, уточнив, что соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский.

Поводом стали сообщения о возможной помощи прокуроров организаторам незаконного бизнеса. В частности, речь идёт о возвращении имущества, которое правоохранители ранее изъяли в рамках уголовных дел о деятельности мошеннических колл-центров и сети U420.

Проверяющим предстоит установить, могли ли сотрудники прокуратуры использовать своё служебное положение в личных интересах, оказывать давление на коллег или вмешиваться в работу других должностных лиц.

«В ходе служебного расследования проверят, могли ли работники прокуратуры использовать служебные полномочия или статус в частных интересах, влиять на служебную деятельность других лиц или совершать другие неправомерные действия», — говорится в заявлении ведомства.

В Генпрокуратуре пообещали принять необходимые кадровые или дисциплинарные решения, если нарушения подтвердятся. При этом там подчеркнули, что начало проверки само по себе ещё не означает установления вины конкретных сотрудников.

Новая проверка стала продолжением громкого коррупционного скандала, разразившегося после публикации второго этапа операции «Карфаген». 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала работу мошеннических колл-центров и других нелегальных предприятий за взятки высокопоставленным правоохранителям.

По данным НАБУ, в схему были вовлечены не менее 12 человек, среди которых фигурируют сотрудники СБУ, Национальной полиции и Офиса генпрокурора. Следователи считают, что покровительство силовиков позволяло преступным структурам заниматься не только мошенничеством, но и торговлей наркотиками, производством контрафактных сигарет и поддельной валюты.

Ранее украинский публицист Сергей Марченко сравнил систему власти в стране с мафией на фоне расследования НАБУ по делу «Карфаген». В своей колонке для Gazeta.ua журналист заявил, что опубликованные антикоррупционным бюро материалы свидетельствуют о тесных связях организованной преступности с правоохранителями и политиками. По его мнению, мошеннические колл-центры и другие нелегальные предприятия действуют под прикрытием силовиков, которые, в свою очередь, пользуются покровительством представителей власти. Марченко также обвинил окружение Владимира Зеленского в связях с криминальными структурами.