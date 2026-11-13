В гостях хорошо, а дома некогда: Журналист Юнашев подсчитал продолжительность зарубежных поездок Зеленского
Юнашев: Зеленский провёл более 60 дней 2026 года в официальных поездках за рубеж
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Владимир Зеленский с начала 2026 года провёл более 60 дней в официальных зарубежных визитах. Такие подсчёты представил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале. По его словам, реальное время отсутствия Зеленского на Украине может быть значительно больше, поскольку в подсчёт не вошли дни в пути и неофициальные поездки.
Юнашев обратил внимание на интенсивность международного графика украинского президента. Он отметил, что, если учитывать не только официальные мероприятия, но и время на дорогу и другие поездки, Зеленский мог провести за пределами страны около четверти прошедшей части года.
«С начала этого года Зеленский более 60 дней провёл в официальных зарубежных визитах. Это без учёта времени, затраченного на дорогу. А ещё были неофициальные», — написал журналист.
Между тем зарубежные поездки Зеленского продолжаются. Так, 12 ноября он находился в Ирландии, где встретился со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта, обмен военнопленными и вопросы безопасности. В тот же день Зеленский провёл встречу с представителями европейских государств.
Международная активность украинского президента ранее привлекала внимание зарубежных обозревателей. Как писал Life.ru, турецкая газета Hürriyet объясняла частые визиты Зеленского в Турцию особенностями его отношений с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Автор публикации Ахмет Хакан предположил, что в общении с турецким лидером Зеленский чувствует себя комфортнее, чем на переговорах с Дональдом Трампом. За первые десять месяцев 2026 года глава Украины трижды посещал Турцию: в апреле, июле и октябре. Кроме того, в сентябре он встретился с Эрдоганом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.