Владимир Зеленский с начала 2026 года провёл более 60 дней в официальных зарубежных визитах. Такие подсчёты представил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале. По его словам, реальное время отсутствия Зеленского на Украине может быть значительно больше, поскольку в подсчёт не вошли дни в пути и неофициальные поездки.

Юнашев обратил внимание на интенсивность международного графика украинского президента. Он отметил, что, если учитывать не только официальные мероприятия, но и время на дорогу и другие поездки, Зеленский мог провести за пределами страны около четверти прошедшей части года.

«С начала этого года Зеленский более 60 дней провёл в официальных зарубежных визитах. Это без учёта времени, затраченного на дорогу. А ещё были неофициальные», — написал журналист.

Между тем зарубежные поездки Зеленского продолжаются. Так, 12 ноября он находился в Ирландии, где встретился со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта, обмен военнопленными и вопросы безопасности. В тот же день Зеленский провёл встречу с представителями европейских государств.