Владимир Зеленский фактически превратил Киев в место кратковременных визитов, предпочитая проводить время на Западе. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его подсчётам, с февраля 2022 года Зеленский находился за пределами Украины более 740 дней, тогда как значительная часть населения страны по-прежнему сталкивается с ограничениями на выезд.

Дмитрук считает, что зарубежные поездки давно стали привычной частью жизни украинского руководства. По его мнению, Зеленский отдалился от происходящего внутри страны и возвращается в столицу лишь на время, не испытывая на себе последствий решений, которые затрагивают остальных граждан.

«Его жизнь, по сути, проходит на Западе, а в Киев он приезжает исключительно как визитёр-гость, как надсмотрщик», — написал депутат в соцсетях.

Особое возмущение парламентария вызвал контраст между свободой передвижения Зеленского и украинцами, которым приходится жить в условиях военного положения. Дмитрук обвинил руководство страны в том, что оно продолжает ограничивать выезд граждан, одновременно сохраняя для себя возможность регулярно посещать западные государства.

По мнению депутата, украинцы вынуждены расплачиваться за продолжающийся конфликт собственными жизнями, тогда как политическая верхушка не сталкивается с аналогичными последствиями. Он сравнил отношение Зеленского к соотечественникам с наблюдением за экспериментом и предположил, что нынешняя ситуация способна продолжаться до «последнего украинца».

При этом ограничения на пересечение границы Украины распространяются не на всё население. С августа 2025 года мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно разрешён выезд из страны, а для граждан от 23 до 60 лет сохраняются ограничения с предусмотренными законодательством исключениями.

С начала 2026 года более 11 тысяч украинцев незаконно пересекли границы соседних государств, пытаясь покинуть страну в условиях действующих мобилизационных ограничений. По данным Mash, около трёх тысяч человек перебрались в Белоруссию, ещё 2,7 тысячи — в Молдавию и примерно 2,5 тысячи — в Румынию. На Венгрию и Словакию пришлось порядка трёх тысяч случаев. В то же время украинские пограничники зафиксировали около 12 тысяч задержаний по подозрению в попытках незаконного выезда. Для пересечения границы некоторые мужчины выбирают опасные маршруты через горы и реки, рискуя здоровьем и жизнью.