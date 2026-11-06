Офицер ВСУ Андрей Онистрат предложил законодательно запретить выезд с Украины гражданам начиная с 15 лет. По его мнению, такая мера поможет остановить отток молодёжи, в том числе школьников. Свою позицию он изложил в интервью проекту «Думки вголос», фрагмент которого также опубликовало агентство УНИАН.

Военнослужащий считает, что действующие правила пересечения границы создают риски для будущего страны. Он предложил устранить их с помощью отдельного законодательного ограничения.

«Я вижу, что парней в старших классах всё меньше и меньше», — сказал Онистрат.

По его наблюдениям, из Киева и других городов уезжают не только подростки, но и специалисты разных профессий, включая математиков.

Сейчас на Украине действуют другие правила. В августе 2025 года власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать за границу во время военного положения. Исключение предусмотрено для отдельных категорий государственных служащих. Для мужчин от 23 до 60 лет ограничения на выезд сохраняются, хотя законодательство допускает ряд исключений.

Ранее Life.ru сообщал о масштабах нелегального выезда украинцев за границу. По данным Mash, с начала 2026 года более 11 тысяч граждан страны незаконно пересекли границы соседних государств. Около трёх тысяч человек, согласно этим сведениям, перебрались в Белоруссию, ещё по несколько тысяч — в Молдавию, Румынию, Венгрию и Словакию. Украинские пограничники за тот же период задержали порядка 12 тысяч человек по подозрению в попытке незаконного пересечения границы.