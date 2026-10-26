Карлсон из Черновцов: Украинец прилетел в Молдавию на мотопараплане и попросил убежища

Украинец сумел пересечь государственную границу с Молдавией на мотопараплане, пролетев над приграничной территорией. После приземления мужчина попросил у местных властей убежища. Необычный случай произошёл 26 октября возле села Ларга в Бричанском районе республики.

Украинец прилетел в Молдавию на мотопараплане и попросил убежища. Видео © Полиция Молдавии

О приближении летательного аппарата молдавским пограничникам сообщили коллеги с Украины. По их информации, неизвестный направлялся из Черновцов в сторону молдавской территории, используя параплан с мотором.

Получив предупреждение, сотрудники пограничной полиции начали поиски нарушителя. Мужчину обнаружили примерно в двух километрах от линии государственной границы. Во время проверки он подтвердил украинское гражданство и заявил о намерении получить убежище в соседней стране.

Министерство обороны Молдавии также сообщило о нарушении воздушного пространства. По данным ведомства, мотопараплан пересёк границу со стороны Украины и был замечен в районе села Ларга.

Пока неизвестно, сколько времени продолжался полёт, где мужчина приобрёл летательный аппарат и как готовился к пересечению границы. Его возраст и другие личные данные правоохранители не раскрывают.

Причины, по которым украинец решил покинуть страну, также официально не названы. На Украине в условиях военного положения действуют ограничения на выезд определённых категорий граждан, однако связывать конкретный случай с попыткой избежать мобилизации пока нет оснований.

Молдавская пограничная полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Информации о решении по просьбе мужчины предоставить ему убежище пока нет.

Ранее другой украинец, 49-летний Алексей Коваль, сумел добраться до семьи в Болгарии после опасной переправы через Днестр. Как сообщал Life.ru, мужчина пытался попасть в Молдавию вплавь, однако его преследовали двое украинских пограничников на моторной лодке. Коваль утверждал, что сотрудники службы избивали его и пытались направить на него винт лодки. На помощь пришли местные жители, которые вытащили мужчину из воды.